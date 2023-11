La Guyane veut son académie des langues régionales

Une délégation de l’académie des langues Kanak s’est rendue en Guyane pour une semaine de rencontres et d’échanges d’expérience sur la préservation les langues régionales. Au programme, le renforcement des liens culturels entre les deux territoires, et un travail d’ébauche vers la création d’une future Académie des langues de Guyane. Avec Outremers360.



Une visite d’une semaine initiée ce samedi 4 novembre 2023 par la rencontre de la délégation Calédonienne, composée de Weniko Ihage, directeur de l’Académie des Langues Kanak, Laurie Humuni, présidente de l’Académie des Langues Kanak, Annick Kasovimoin, coordinatrice des Langues Kanak, et Olivier Fandos, vice-Recteur et Coordinateur du Service des Langues et de la Culture Kanak, avec Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane, et les représentants du Grand conseil coutumier.

Au cœur des échanges, l’objectif pour la Guyane de créer, à l’instar de la Nouvelle-Calédonie, une académie des langues régionales et autochtones. Un travail fondateur selon Jocelyn Thérèse, délégué aux relations avec les peuples autochtones, au micro de nos confrères de Guyane la 1re : « Nous sommes en train de mettre une plateforme de discussion qui va commencer lundi avec tous nos partenaires, le rectorat, l’université, de manière à réfléchir sur le statut de cette future académie des langues de Guyane ».

De son côté, Weniko Ihage, directeur de l’académie des langues kanak, affirme la volonté portée par la délégation calédonienne d’être un soutien dans cette démarche : « Au bout d’une semaine, si avec le président, on arrive à réfléchir et à décider des contours d’une académie des langues guyanaises, ce serait une première parce que nous souhaitons tous, que la Guyane soit le premier département d’Outre-mer à avoir son académie ». Le lendemain, dimanche 5 novembre, c’est à Kourou que se rendait la délégation, afin de visiter le Centre d’Archéologie Amérindienne de Kourou (CAAK), avant de se rendre au sein d’un village amérindien.