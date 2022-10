La Hawaiki Nui Va’a revient du 26 au 29 octobre

La 29e édition de la célèbre course marathon de la Hawaiki Nui Va’a aura bien lieu cette année. Elle se déroulera comme à l’accoutumée, entre Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora. Pour cette édition 2022, c’est la période du 26 au 29 octobre qui a été retenue. Au total, 120 équipages se sont inscrits. Pour les organisateurs, ce grand rendez-vous sportif représente un défi de taille après deux 2 ans d’absence. Et cette année le comité propose une petite nouveauté: une quatrième étape sur Bora bora. Cette dernière est principalement dédiée aux petits clubs et à la jeunesse, notamment celle de Bora Bora.

Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire, la fête du va’a fait son grand retour. Ce matin, à onze jours du lancement de la 29e édition de la Hawaiki Nui Va’a, la fédération tahitienne a présenté son programme. Cette année, les rameurs sont particulièrement motivés et les nombreuses inscriptions le démontrent bien. En effet, pour cette édition, 120 équipages sont en lice. Un chiffre important qui donne du fil à retordre aux organisateurs. « La reprise n’est pas évidente après deux années d’arrêt. On a du mal à remettre la machine en place. À l’heure actuelle nous ne sommes pas tout à fait prêts mais on se débat », confie Elise Maamaatuaiahutapu, présidente du comité organisateur de la course Hawaiki Nui Va’a.

Beaucoup d’équipages étrangers

Cette année la tâche est d’autant plus compliquée niveau logistique puisque cinq équipes métropolitaines, une équipe californienne, des Hawaïens mais aussi des Australiens et des Néo-Zélandais s’aligneront sur la ligne de départ. Un engouement qui pourrait s’expliquer par l’annulation de la course hawaïenne « Molokai » mais aussi par le fait que les équipes locales parviennent de plus en plus à briller au delà du fenua . « Ils ont vu que le va’a polynésien prend de plus en plus d’ampleur. Ils voient que les meilleurs rameurs sont chez nous et donc ils ont envie de se mesurer aux meilleurs », explique Alfred Mata, président de la fédération tahitienne de Va’a.

Les trois étapes de cette course restent inchangées depuis près de 30 ans mais, la fédération a ajouté cette année, pour des raisons de sécurité, des points de passage qui devront être obligatoirement empruntés par les rameurs.

Pour cette édition on retrouvera bien évidement les grandes écuries comme Shell Va’a, EDT ou OPT et la fédération a aussi pensé aux équipes plus petites. En grande nouveauté cette année, une quatrième étape est organisée sur Bora Bora. Cette petite course dans la course est un clin d’œil aux rameurs des petits clubs et à la jeunesse, notamment celle de Bora Bora. » La particularité c’est que nous avons inclus les tout-petits qui sont la relève », précise la présidente du comité organisateur.

Le rendez-vous est donc pris pour cette grande fête du va’a qui aura lieu du 26 au 29 octobre entre Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora