La lèpre sévit encore au fenua

Alors que le fenua compte 6 nouveaux cas de lèpre cette année, le Dr Ngoc-lam Nguyen, épidémiologiste, organise une conférence destinée aux professionnels de santé. Objectif: familiariser les soignants à cette maladie rare qui continue pourtant de sévir en Polynésie.

« La lèpre, si on en parlait », c’est le thème de la conférence destinée aux professionnels de santé qui aura lieu ce vendredi 2 décembre à l’amphithéâtre du Lycée hôtelier. Alors qu’en 2021, aucun cas de lèpre n’avait été décelé au fenua, elle continue pourtant de sévir. Cette année 6 nouveaux cas ont été détectés, selon le Dr Ngoc-lam Nguyen, épidémiologiste de renom et directeur du centre de détection des maladies infectieuses et tropicales à la Direction de la santé. En temps normal on détecte 3 à 6 nouveaux cas par an, mais la crise covid aurait un peu faussé les chiffres. « Tout le système de santé était concentré sur la pandémie et les gens avaient peur de venir à l’hôpital pour consulter », explique le spécialiste. Contagieuse, elle se soigne très bien mais doit pouvoir être diagnostiquée tôt. « C’est une maladie rare et les nouveaux soignants ne se souviennent plus comment doit être prise en charge cette maladie », regrette le docteur. C’est là tout l’enjeu de la conférence organisée par la délégation de l’Ordre de Malte en Polynésie française, en collaboration avec la Direction de la santé et le Cnam. « Les premiers signes de la lèpre, ce sont des signes cutanés : si vous avez une tache accompagné d’insensibilité, jusqu’à preuve du contraire c’est la lèpre. »

