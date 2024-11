La lutte contre les nuisances sonores et l’insécurité routière continue

Nuisances sonores, conduites sous stupéfiants, sous l’emprise de l’alcool ou sans permis… Au total, 21 infractions ont été relevées dimanche soir par les gendarmes à Hitia’a o Te Ra.

La brigade de gendarmerie a effectué dimanche soir une série de contrôles dans la commune de Hitia’a o Te Ra, aux abords des rassemblements de voitures « boum boum ». « Ces rassemblements provoquent inévitablement des nuisances sonores et engendrent des comportements délictueux, mettant en danger la vie des participants mais également celle des autres usagers de la route », précise la gendarmerie. Objectif de l’opération : lutter contre les nuisances sonores et renforcer la sécurité routière. Au total, 250 automobilistes ont été contrôlés et vingt et une infractions ont été relevées : sept pour conduite en état d’ivresse, trois sous l’emprise de stupéfiants, et une pour conduite sans permis.

Ce contrôle inopiné intervient à peine un mois après la manifestation organisée par la Fédération ma’ohi de car audio. Les représentants de cette fédération avaient été reçus par le président Brotherson le 19 octobre. Lors de cette rencontre, une possible convention avait été évoquée pour rouvrir partiellement les sites de Motu Uta et Atimaono, permettant ainsi aux amateurs de gros sons de s’exprimer dans un cadre sécurisé et réglementé.