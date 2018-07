La lutte débarque au Heiva tu’aro ma’ohi

Les épreuves sportives traditionnelles du Heiva tu’aro ma’ohi se dérouleront mercredi 11, vendredi 13 et samedi 14 juillet dans le jardin de Paofai et au musée de Tahiti. Nouveauté cette année, les athlètes des délégations du Pacifique s’affronteront à la lutte traditionnelle.

Cette semaine sera sportivement riche sur le fenua. Le Heiva tu’aro ma’ohi reprend du service ces mercredi, vendredi et samedi après les régates de va’a taie qui se sont déroulées le samedi 30 juin dernier. C’est sous l’égide de la fédération Amuitahiraa tu’aro ma’ohi que se dérouleront les festivités. Au programme mercredi, les traditionnelles courses de porteurs de fruits au jardin de Paofai. Puis vendredi et samedi, le musée de Tahiti et des îles accueillera les lanceurs de javelots, les aito de lever pierre, les grimpeurs de cocotiers, les épreuves de coprah et des lutteurs ! Car oui, la lutte traditionnelle intègre la compétition cette année, comme le précise Enoch Laughlin, président de la fédération des sports traditionnels polynésiens.

Pour la nouvelle édition du Heiva tu’aro ma’ohi, les délégations de Samoa, des Fidji, des Kiribati, de Hawaï et de Nouvelle-Zélande viendront défier les athlètes du fenua. Les sports traditionnels « commencent à plaire au niveau du Pacifique, sachant qu’eux aussi ont leur culture et certains sports, mais nous avons réussi aujourd’hui à uniformiser les règles », se félicite le président de la fédération des sports traditionnels, qui entend bien faire évoluer cet événement à une autre échelle.

2 000 à 3 000 visiteurs quotidiens sont prévus pour encourager les athlètes. Les visiteurs présents « pourront s’initier aux sports traditionnels », puisque l’un des objectifs est de faire « partager notre culture ». Ils profiteront également des spectacles de danse des Marquisiens, des ateliers de jeux et des stands de produits locaux. L’accent est porté sur la promotion du patrimoine culturel de la Polynésie dans l’optique de faire prospérer ces événements par l’intermédiaire des plus jeunes qui « sont la relève de demain », comme le précise Enoch Laughlin.