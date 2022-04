La lutte traditionnelle ma’ohi présentée aux JO 2024

La lutte traditionnelle mā’ohi sera présentée à Paris lors des festivités liées à l’ouverture des Jeux Olympiques de 2024.

Une convention va prochainement être signée avec les instances nationales et locales en charge de la lutte. Elle permettra le règlement commun de la lutte traditionnelle ma’ohi dans le Pacifique et à l’international en y associant le Comité des sports ancestraux du Pacifique ; mais aussi de collaborer à l’évaluation de la lutte mā’ohi lors de manifestations internationales. Promouvoir la culture polynésienne et les Tu’aro mā’ohi au travers de cette discipline, c’est l’objectif de la Fédération des sports et jeux traditionnels (FATM), en partenariat avec le comité organisateur des Jeux olympiques.

Des athlètes « tatoués et en tenue locale »

La lutte traditionnelle qui était un sport pratiqué à l’époque, un peu partout dans les îles polynésiennes. Pour Enoch Laughlin, président de la FATM, cette présentation est « un honneur et une fierté ». À travers cet événement, il veut insister sur la préservation de l’authenticité de ces sports traditionnels.

Pour ces JO 2024, la FATM doit encore régler certaines difficultés logistiques, telles que l’aire de lutte « qui devra être en sable blanc » pour répondre aux coutumes ancestrales. Les athlètes seront « tatoués et présentés en tenue locale » afin de mettre en valeur l’identité des lutteurs polynésiens d’autrefois.