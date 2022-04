La mairie de Arue bientôt démolie ?

Le bâtiment central qui héberge la mairie de Arue, construite en 1892, semble voué à la démolition. Vétuste, évacuée depuis plusieurs mois, « La Saintonge » pourrait disparaître pour être remplacée par une nouvelle construction.

On savait le bâtiment en danger depuis plusieurs années. Construit en 1892 par Victor Raoulx et baptisé « La Saintonge » en hommage à sa province natale, il avait ensuite été vendu à son gendre, Hippolyte Malardé, puis revendu dans les années 30, avant que Marcel Krainer ne la loue quelques années avant de la racheter en 1962. La commune l’avait racheté en 1978, pour y installer la mairie qui avait été inaugurée par Valéry Giscard d’Estaing en 1979.

Il y a quelques mois, les services de la mairie qui y étaient hébergés ont dû l’évacuer pour s’installer dans des bâtiments préfabriqués. L’ossature bois du bâtiment serait dans un état correct, mais pas les murs ni les planchers. Le mois dernier, le conseil municipal a voté une étude approfondie qui est attendue pour la fin de l’année. Mais Teura Iriti sait d’ores et déjà que le choix sera entre une reconstruction à l’identique – sans doute la solution la plus onéreuse – et une nouvelle architecture.

Une architecture locale « comme du temps des tupuna », c’est ce que préconise Jacky Bryant, pour qui la mairie est un vestige de l’empire colonial. Léo Marais a déjà signifié l’opposition du Tapura no Arue à la démolition de ce bâtiment, historique certes, mais non classé.