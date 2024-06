(VIDEO) La maison de l’équipe de France à Teahupoo, visite guidée avec Jérémy Flores

Pas de cabines sur l’Aranui pour l’équipe de France de surf : elle est hébergée à quelques minutes en bateau du spot mythique de Havae, dans une propriété que la Fédération française de surf a dévoilée hier. C’est Jérémy Flores qui commente la visite.

« On a choisi de se mettre un peu plus éloignés, un peu plus loin que le village olympique, pour qu’ils soient zen, posés », dit Jérémy Flores, manager de l’équipe de France de surf. Une maison en bord de mer, et dans laquelle les quatre membres de l’équipe, Kauli Vaast, Joan Duru, Vahine Fierro et Johanne Defay, sont chouchoutés par un chef et plusieurs kinésithérapeutes. Deux autres maisons hébergent les coachs et les officiels de la fédération, explique encore l’ancien champion.

La maison des athlètes a, évidemment, un ponton depuis lequel les jet-skis peuvent faire les allers et retours vers le spot. Elle est aussi face à un autre « petit spot » où ils peuvent s’échauffer et pratiquer leurs « routines individuelles » s’ils le souhaitent.

« On va pouvoir monter crescendo pour être au top, conclut Jérémy Flores, en restant humbles, confiants, calmes, c’est le but. »