La Maison médicale de garde du CHPF étend ses horaires pour soulager les urgences

La Maison médicale de garde sera désormais ouverte de 8 heures du matin à minuit tous les jours de la semaine et 24/24 les samedi, dimanche et jours fériés.

Afin de désengorger le service des urgences du Centre hospitalier de Polynésie française, la Maison médicale de garde (MMG) assure la prise en charge des patients relevant de la médecine générale. Selon les termes de la convention du 15 mars 2018, la MMG est ouverte seulement les lundis de 18 heures à minuit, les samedis de 12 heures à minuit, les dimanches et jours fériés de 8 heures à minuit.

Confronté à une vague épidémique d’une brutalité sans précédent, et dans le cadre du décret du 11 août 2021 relatif à l’état d’urgence sanitaire, le CHPF a sollicité un élargissement des plages d’ouverture de la MMG, afin de les porter de 8h du matin à minuit tous les jours de la semaine et 24h sur 24 les samedis, dimanches et jours fériés.

Les dépenses supplémentaires inhérentes à la modification des heures d’ouverture de la Maison médicale de garde seront compensées par le Pays, via une subvention aux régimes de protection sociale.

