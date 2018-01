La ministre des Outre-mer ira aux Marquises et à Arutua

Le programme de la visite d’Annick Girardin en Polynésie française n’est pas encore officiel, mais on sait qu’elle débutera le dimanche 21 janvier et se terminera le vendredi 26 janvier. La ministre se rendra aux Marquises, à Hiva Oa et Nuku Hiva, et à Arutua, aux Tuamotu.

La visite de la ministre des Outre-mer était annoncée pour la troisième semaine de janvier. C’est finalement le dimanche 21 janvier au matin qu’Annick Girardin débarquera à Tahiti. Elle restera au fenua jusqu’au vendredi d’après, le 26 janvier. Au cours de son séjour, la ministre des Outre-mer se rendra dans deux îles marquisiennes, Hiva Oa et Nuku Hiva, et à Aratua, aux Tuamotu. Une île que visitent justement, cette semaine, le président Édouard Fritch et plusieurs membres du gouvernement.

Sur place, Annick Girardin se rendra sur des sites culturels, s’intéressera à la problématique de la montée des eaux, ira à la rencontre d’entreprises qui ont bénéficié d’aides publiques. La ministre en profitera pour faire un point sur les Assises des Outre-mer ; les conclusions des travaux des tables rondes seront présentées à cette occasion. Enfin, à Tahiti, Annick Girardin se rendra dans plusieurs communes, où elle rencontrera des représentants du monde associatif et s’intéressera à la problématique du logement social, notamment.

La Polynésie française est l’un des deux territoires ultra-marins français que la ministre n’a pas encore visité depuis sa nomination.