La musique traditionnelle perd Wilson Mahuta

La Maison de la culture rend hommage à Wilson Mahuta, spécialiste de la musique traditionnelle, décédé à l’âge de 55 ans. Membre du jury du dernier Heiva, il a fréquenté la scène artistique depuis son plus jeune âge, obtenant la reconnaissance de ses pairs.

Wilson Mahuta était musicien depuis l’âge de 15 ans et a vécu sa passion dans le monde entier, du Japon à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par l’Europe. D’après Polynésie 1ère, l’artiste est mort à l’hôpital Bichat à Paris, où il avait été évasané il y a deux semaines pour une opération. Dans un communiqué, la Maison de la culture lui rend hommage et revient sur son beau parcours, de la troupe Tamarii Fataua dirigée par Moeata Laughlin aux orchestres du groupe Temaeva puis de Tamarii Mahina et de Manuia Tahiti. En 2010, 2011 et 2012 il monte sur To’ata avec le groupe Fare Ihi qui frôle la première place en Hura Ava Tau à chaque fois. Lors de ses nombreuses participations, Wilson apprend à fabriquer ses propres instruments, allégeant ainsi les coûts pour son groupe et ajoutant une nouvelle corde à son arc. Autodidacte et investi dans tout ce qu’il entreprend, il dédie son temps libre à la transmission de ce qu’il sait sur les percussions traditionnelles aux jeunes de son quartier. En juillet dernier, Wilson Mahuta faisait partie du jury du Heiva i Tahiti 2017 en tant que spécialiste en percussions traditionnelles et accompagnement musical.