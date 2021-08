La nef du CHPF transformée en salle commune

Comme les urgentistes du CHPF l’avaient prédit, la nef de l’hôpital est réaménagée en salle commune ce jeudi, par anticipation d’un afflux de patients atteints du Covid. 24 lits y ont été installés pour prendre en charge des patients ayant besoin d’une oxygénation rapide, et 24 autres sont mobilisables rapidement.

Les plans étaient sur la table depuis plusieurs jours, ils ont évolué dans la nuit. « On est en train de réfléchir à un équivalent de poste médical avancé et éventuellement d’hospitalisation non-Covid dans la nef de l’hôpital, de manière à libérer les autres secteurs pour la zone covid » déclarait hier, en début d’après-midi le Dr Mélanie Tranchet, une des responsables du service des urgences du Taaone. Devant la pression continue des arrivées de patients contaminés, l’hôpital a bien choisi de mobiliser la grande nef, avec 24 lits installés cette après-midi. Mais ils seront finalement occupés, si besoin, par des patients atteints par le virus. « Ils permettront la prise en charge des patients Covid les moins lourds, mais qui nécessitent tout de même d’être oxygénés », précise un responsable, qui explique que cette mesure a été prise « par anticipation » d’une nouvelle vague d’entrée la nuit prochaine. « 24 autres lits sont prêts à être gréés dans la nef », précise le responsable.

Pour le CHPF, l’objectif est bien sûr d’éviter d’en arriver à ces prises en charge en salle commune et sur des lits de camps. Mais cette organisation paraissait depuis plusieurs jours être une fatalité si l’afflux de malades continuait de s’intensifier. Avec 240 lits déjà équipés en zone Covid du Taaone, en plus de la quarantaine de lits de réanimation, « on est au maximum de ce qu’on peut faire », précisait hier le Dr Tranchet. Les cliniques Paofai et Cardella accueillent déjà une partie des activités du CHPF et ont créé ces derniers jours des zones Covid d’une vingtaine de lits au total. Mais certaines activités du Taaone (cardiologie, neurologie, opérations lourdes…) sont très difficilement transférable. « On a déjà énormément attaqué nos capacités non-covid, il faut les préserver » rappelle un responsable de l’établissement. Ce matin, 254 des 324 patients Covid du fenua étaient pris en charge au Taaone, dont 38 en réanimation.