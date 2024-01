La nomination de Hina Delva à l’OPT approuvée en CCBF

Ce lundi matin, le président du Pays s’est déplacé lui-même pour défendre le choix de Hina Delva à la tête de l’Office des postes et télécommunications devant la CCBF, qui a rendu un avis favorable unanime.

La commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée, à qui un avis est demandé sur les dirigeants des établissements publics, examinait ce lundi matin la candidature de Hina Delva à la tête du groupe OPT. Une candidature déjà validée le 6 décembre dernier par le président du Pays, qui n’avait pas fait mystère de son choix puisque Hina Delva avait été reçue à la présidence, couronnée et félicitée.

Ce matin les membres de la commission ont vu apparaître le président du Pays, ce qui n’est pas courant. « On m’avait prévenu qu’il y aurait beaucoup de questions, à la fois sur le processus de recrutement et plus généralement sur le secteur, donc j’ai estimé que ce serait bien que je sois là, dit Moetai Brotherson, et la durée des discussions a montré que j’avais bien fait de venir. »

D’autres candidatures, comme celles de Maria Nouet, secrétaire générale du groupe, ou de Roland Bopp, directeur de l’environnement à la mairie de Faa’a, avaient eu, au moins un temps, la faveur de certains élus Tavini. « Je pense que certains ont été surpris d’apprendre par la presse la nomination de Hina Delva, ils auraient peut-être voulu qu’il y ait une concertation préalable. » Le processus de recrutement, conçu « pour qu’on évite justement de nous taxer de coloration politique », a été expliqué aux élus. Même réponse de la part de la ministre en charge de la Fonction publique et du Travail : la CCBF, dit-elle, a félicité le gouvernement la « priorisation de la compétence. » Au final, « aucune opposition » n’a été exprimée au sein de la commission, qui a rendu un avis – uniquement consultatif, rappelait Moetai Brotherson – favorable à l’unanimité.