La Nouvelle-Calédonie suspend ses vols jusqu’au 24 octobre

Initialement prévue jusqu’au 31 juillet, la Nouvelle-Calédonie vient de rallonger une nouvelle fois la suspension des vols réguliers vers et depuis l’archipel jusqu’au 24 octobre « au moins ». Seuls des vols programmés vers et depuis l’Hexagone et Sydney se poursuivent.

En outre, le gouvernement calédonien maintien la quatorzaine stricte avec test à l’issue pour tous les arrivants, avec une limite de 300 chambres. Les passagers doivent en outre, et comme dans tous les Outre-mer, présenter un test covid négatif à l’embarquement.

« Cette mesure doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de continuer à maîtriser ses frontières dans le but de limiter le risque d’introduction du coronavirus », justifie l’exécutif calédonien, alors que « le Covid-19 continue malheureusement de se propager dans le monde ». « Le flux des passagers entrants sera conditionné par le nombre de places disponibles en quatorzaine hôtelière », a également prévenu le président du gouvernement Thierry Santa.

Les autorités locales prévoient un vol par semaine depuis Paris, via Tokyo. « Selon la demande et en fonction des capacités d’accueil en quatorzaine hôtelière, jusqu’à deux vols supplémentaires pourront être organisés », précise le gouvernement. Trois vols sont prévus au départ Nouméa vers Paris tandis qu’un vol toutes les deux semaines auront lieu entre l’archipel et Sydney.

Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie a suspendu ses vols réguliers le 20 mars dernier. Seuls des vols de rapatriement ont été opérés permettant le retour de « 3 472 personnes, dont 807 étudiants ». Ce plan de rapatriement touchant à sa fin, le gouvernement simplifiera le dispositif d’entrée sur l’archipel à partir du 1er août. « La commercialisation des billets sera gérée par Air France, Aircalin et les points de vente habituels, tandis que la quatorzaine restera à la charge logistique et financière du gouvernement à travers son poste de commandement opérationnel (PCO) ».

Les autorités désactiveront enfin les formulaires de signalement (rapatriement, départs, etc.) et le numéro vert mis en place au début de la crise.