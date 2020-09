La nouvelle composition du gouvernement

Ingénieur diplômé en électrotechnique de l’École centrale de Marseille après une maîtrise à l’Université St Jérôme d’Aix-Marseille, Yvonnick Raffin a commencé sa carrière chez EDT où il est resté de 1996 à 2007. Il y était alors directeur de l’exploitation. De 2007 à 2014 il est dans la constellation d’Air Tahiti, où il rentre en tant que directeur des opérations, puis devient directeur général d’Air Moorea et d’Air Archipels. En 2014 il retourne à EDT, d’abord comme directeur de la stratégie, des relations institutionnelles, des grands projets et de la sécurité, avant d’être nommé directeur général adjoint jusqu’en avril 2017. En mai 2017 il prend la suite de Régis Chang à la direction générale de la Caisse de prévoyance sociale. Proche d’Édouard Fritch, il est également conseiller municipal et 3e maire adjoint de Pirae : « cela fait plus de 6 ans qu’il chemine à mes côtés, au sein du conseil municipal de Pirae. J’ai confiance en ses capacités », a déclaré Édouard Fritch.