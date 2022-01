La nouvelle navette Moorea – Maiao livrée en mai

Des représentants du Haussariat et la mairie de Moorea se sont rendus à Taravao où est construite la future navette de transport maritime qui doit relier Maiao dès le milieu d’année.

Visite de chantier pour la tavana Evans Haumani, quelques membres de l’équipe municipale de Moorea, et l’administrateur en charge des îles du Vent, Guy Fitzer. La délégation s’est rendus dans les chantiers navals de Taravao où est construite en ce moment même la future navette de transport maritime qui doit relier l’île sœur à Maiao. Une liaison de 75 kilomètres qui va pouvoir être mieux assurée grâce à ce nouveau navire d’une capacité de 30 passagers et de 1,5 tonne de fret.

De quoi garantir le transport scolaire, les liaisons sanitaires et les évasans, puisque Maiao ne dispose pas d’aéroport, et bien sûr le ravitaillement de l’île en aliments ou matériau. Et pourquoi le développement économique de l’île, qui compte environ 350 habitants. « L’île interdite », s’ouvre pas à pas sur le monde, et parle aujourd’hui d’accueillir du tourisme journalier. La navette, qui doit être livrée d’ici mai pour une entrée en fonction à la mi-2022, devrait aider. Son coût, d’environ 116 millions de francs est principalement supporté par la commune, mais l’État, qui dit vouloir soutenir les liaisons maritimes de désenclavement réalisera 30% de l’investissement.