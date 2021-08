La Nouvelle-Zélande confinée trois jours après la découverte d’un cas local de Covid

Ce n’était pas arrivé depuis plus d’un an : des files d’attente interminables dans les magasins de la capitale, des rayons de papier toilette et de pâtes dévalisés… Les Néo-Zélandais font du stock avait de se reconfiner. Mardi, la Première ministre, Jacinda Ardern, a décrété un confinement de trois jours de l’ensemble de l’archipel après la découverte d’un cas d’origine locale de contamination au coronavirus. Frapper vite et fort, puis lever les restrictions rapidement : telle est la stratégie des autorités. « Nous avons vu ce qui peut se passer ailleurs si nous ne parvenons pas à maîtriser la situation. Nous n’avons qu’une seule chance », a déclaré la Première ministre, lors d’une allocution télévisée.

Une anticipation rassurante

Pour Charlotte, une Française installée à Wellington, cette anticipation est rassurante. « C’est comme ça que ça a marché la première fois : on avait que 100 cas dans le pays quand on a été complètement confinés, ce qui fait que ça a été réglé en un mois et demi », raconte-t-elle. « Je vais le prendre plus comme du télétravail pendant trois jours, une petite pause. »

« On n’a vraiment pas eu ce côté anxiogène, avec tous les morts, les problèmes hospitaliers », confie-t-elle. « Je ne suis pas du stressée. Il leur faut quelques temps pour se rendre compte d’où viennent les cas, puis tout reviendra à la normale. »

26 morts pour 5 millions d’habitants

La réouverture des frontières, ce n’est pas pour tout de suite en revanche, les Néo-Zélandais sont toujours coupés du reste du monde, comme leurs voisins australiens. La cheffe du gouvernement a d’ailleurs évoqué les difficultés rencontrées par l’Australie, qui, depuis mi-juin, peine à contenir un regain épidémique lié au variant Delta, pour justifier cette décision « rapide et et brutale », décidée après qu’un homme de 58 ans a été testé positif à Auckland.

L’archipel a été salué à l’étranger pour sa gestion efficace de l’épidémie de Covid-19 qui, jusqu’à présent, n’a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d’habitants. Aucun confinement national n’a été décrété depuis plus d’un an et la vie quotidienne avait presque repris son cours normal. La campagne de vaccination peine cependant à se déployer, avec jusqu’à présent environ 20% de la population entièrement vaccinée.

Dans les prochains jours, les prélèvements devraient déterminer si le variant Delta est bien entré sur le territoire néozélandais. Une hypothèse qui laisse peu de place aux doutes, selon Jacinda Ardern.