La Nouvelle-Zélande est fiu des « sacs à dos »

Stuart Nash, le ministre néo-zélandais du Tourisme, a déclaré que la Nouvelle-Zélande allait « sans complexes » cibler les touristes fortunés plutôt que ceux « qui font le tour de notre pays en mangeant des nouilles instantanées ».

Le ministre du Tourisme de Nouvelle-Zélande a réitéré son intention de focaliser la promotion touristique sur les voyageurs dépensiers « de haute qualité », relate le Guardian, alors que le pays vient de rouvrir ses frontières. En 2020, il avait déjà affirmé vouloir attirer le type de touriste qui « vole en business, loue un hélicoptère, fait le tour du glacier Franz Joseph avant d’aller dîner dans un grand restaurant. » « Les backpackers seront les bienvenus… (mais) nous n’allons pas cibler des gens qui expliquent sur Facebook comment ils peuvent voyager dans notre pays avec 10 dollars par jour en mangeant des nouilles instantanées », a déclaré Stuart Nash.

Et pourtant, affirme un professeur de l’Université d’Otago, l’idée que les individus à « haut rendement » contribuent davantage que les voyageurs modestes n’est pas confirmée par la recherche. « La tendance des décennies récentes est que les touristes voyagent plus loin, plus vite, produisent plus de CO2, restent moins longtemps et dépensent moins sur la destination », dit le professeur James Higham. Résultat, dit-il : « des gens parfois très riches qui détruisent la planète en contribuant beaucoup moins à la destination que ce que nous attendions. Les plus dépensiers sont souvent les plus toxiques pour l’environnement. »

Avant la crise Covid, le tourisme international représentait 9,3% du PIB néo-zélandais. Mais le nombre croissant de visiteurs avait déjà soulevé des inquiétudes sur la dégradation de l’environnement, la congestion et la pression sur les infrastructures.