La pétition du Tavini devient itinérante

Si jusqu’à présent les partisans d’Oscar Temaru devaient se rendre devant les grilles du palais de justice de Papeete pour signer la pétition mise en place par le Tavini, désormais ce n’est plus nécessaire. La pétition voyagera dans divers quartiers de Faa’a et dans d’autres communes de Tahiti, mais aussi dans les îles où actuellement des référents sont mis en place pour recueillir signatures et dons en numéraire.

Depuis le 31 juillet, un stand est installé devant le palais de justice dans le but de faire signer une pétition pour soutenir le Tavini, mais aussi Oscar Temaru dans ses démêlés avec les autorités judiciaires. Si depuis deux semaines la pétition n’est accessible que devant le palais de justice, de cinq heures du matin jusqu’à 13 heures, dès ce mardi après-midi, elle circulera dans les « quartiers stratégiques de notre commune de Faa’a et puis ensuite dans d’autres communes. La pétition circule aussi dans les îles », explique Maeva.

Si le comptage des signatures se fera officiellement d’ici un an, à la fin de la pétition, les débuts semblent encourageants : « les gens soutiennent à fond ce mouvement et ils sont sensibles aux cinq points indiqués sur la pétition, à savoir le droit de propriété sacré sur sa terre, qui représente sa mère nourricière, sa souveraineté en tant que peuple, l’exercice de son droit inaliénable, l’exercice d’une justice indépendante et la réparation des crimes contre l’humanité commis sur le peuple ma’ohi durant la période de essais nucléaires. »