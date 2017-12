La photo du chien dépecé ne venait pas de Polynésie

La photo du chien tué, dépecé et pendu, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux en Polynésie et pour laquelle une plainte avait été déposée vendredi dernier à la DSP, était en fait une vieille photo qui n’avait rien à voir avec la Polynésie.

La photographie avait largement fait réagir sur les réseaux sociaux en Polynésie la semaine dernière. Elle montrait deux hommes posant fièrement devant le cadavre d’un chien pendu et dépecé. Le bras gauche tatoué d’un troisième individu était également visible sur la photo. Après avoir déposé une plainte à la DSP vendredi dernier, une particulière investie dans la cause animale avait décidé de lancer une pétition en ligne dans l’idée de la joindre aux poursuites. Mais la DSP a finalement découvert que la photo n’avait pas été prise en Polynésie. Il s’agit d’une vieille photo circulant sur les réseaux sociaux et vraisemblablement prise au Pérou. La plainte a été donc été classée, faute de pouvoir poursuivre ses auteurs.