La plateforme SOS Corail continue de se développer

Créée par la Fondation de la Mer et l’IFRECOR, la plateforme de dons SOS Corail s’est enrichie de sept nouveaux projets pour « l’étude et la protection des écosystèmes locaux ». Ils s’ajoutent aux 7 projets déjà ouverts aux dons, dont trois sont localisés au fenua. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

« De la Guyane à la Nouvelle-Calédonie, les 7 nouveaux projets sélectionnés sont ambitieux et innovants. Ils permettent l’étude et la protection des écosystèmes locaux, tout en sensibilisant les populations et en permettant le développement d’une économie circulaire » explique sur son site la Fondation de la Mer, créée en 2015 par des personnalités du monde maritime et de la société civile pour réagir à « l’urgence climatique et à la dégradation de la vie dans l’océan ».

« Sur les 15 projets proposés initialement sur la plateforme SOS Corail, 8 ont déjà été financés dans leur totalité » rappelle la Fondation qui précise que « chaque don est doublé par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le Ministère chargé des Outre-mer ». Dans le détail, trois nouveaux projets concernent la Nouvelle-Calédonie, deux pour la Guadeloupe, un en Guyane et un dernier pour la Martinique. Parmi les 14 projets désormais ouverts aux dons, trois sont localisés en Polynésie, dont deux à Moorea et un à Tetiaroa.