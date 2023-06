La plus vielle salle de sport du fenua va fermer

Vital California, club de fitness lancée le 3 juillet 1983 à Papeete, tire sa révérence à tout juste 40 ans. Les professeurs de la salle gérée par Titaua Huck, qui était située à l’étage du Be You, proposeront gratuitement, le 14 juillet prochain, une ultime session de Fitness au parc Paofai.

Une page se tourne. Vital California, salle située rue du commandant Destremeau à Papeete, en face du centre administratif et au dessus du bar Be You, va fermer ses portes le 13 juillet prochain. Le club créé le 3 juillet 1983 est né « d’une folle idée » de Christophe Huck, le frère de Titaua qui a re pris la gérance depuis 1993. « Il a été le premier à lancer les cours de gym pas juste avec un support musical, mais en rythme – mouvement », se souvient-elle. Un concept innovant pour l’époque où seule les salles de musculation et des salles de danse existaient.

Du vinyle au streaming

Pendant plus de 10 ans Vital California a vécu au rythme des cours d’aérobic ou de danse s’inspirant principalement de ce qui se faisait aux États-Unis, au début des années 2000 un vent nouveau s’est mis a soufflé sur l’enseigne. Poussée par une envie de « renouveau », Titaua Huck découvre en Nouvelle-Zélande Les Mills, programme d’entrainement qui se vante de développer les « meilleurs mouvements, sur la meilleure musique avec les meilleurs instructeurs », qu’elle décide lancer au fenua. « On a commencé au vinyle et maintenant, on est au streaming », ajoute fièrement la responsable. Innover et s’adapter, c’est en somme ce qu’à cherché à faire celle que beaucoup appelle depuis longtemps « Titaua Vital » et c’est aussi ce qui selon elle a vraiment participé à pérenniser son activité :

Charges importantes

Cette passion pour les activités fitness a rythmé la vie de Titaua qui s’est formée directement sur le terrain après une première carrière dans l’aéronautique. Ce qui fait aussi la particularité de cette salle en plein cœur de Papeete, c’est qu’elle a fonctionné et accueilli des milliers d’adhérents avec essentiellement des travailleurs indépendant en tant que coachs. Caroline Benoit, Tiffany Burgaud et Merehau Stergios assistés de Teiva et Teddy sont les coachs qui viennent boucler les 40 ans d’histoire de cette salle. Une boucle que Titaua voulait absolument faire avant de « rentrer en coulisses ». Pour expliquer cette fermeture la gérante évoque la lourdeur des charges dans un monde « où tout va trop vite » mais aussi son âge.

Pour marquer la fin de 40 ans d’histoire en beauté, le staff de Vital California proposera une ultime session de fitness le 14 juillet. Un événement ouvert à tous prévu au parc Paofai à partir de 16h30.