La politique de l’eau arrosée par l’Union européenne

L’Union européenne et le gouvernement ont signé ce lundi avec le Fonds européen de développement la convention d’appui à la gestion de l’eau en Polynésie française. Un budget de 3,7 milliards de francs a été alloué au gouvernement.

Une enveloppe de 3,7 milliards de francs. C’est le montant de l’appui budgétaire accordé à la Polynésie par l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement (FED). L’eau relève pourtant de la compétence communale, mais l’ampleur de la tâche impose un accompagnement financier et technique du Pays. Le coût de la stratégie de l’eau – fourniture et assainissement – adoptée en 2021 par l’assemblée de la Polynésie française et qui s’étale jusqu’en 2030 est estimée à 18,2 milliards de francs, et le coup de pouce européen est le bienvenu. Concrètement il s’agit donc de sécuriser les forages, les galeries drainantes pour préserver la ressource, mais aussi de s’assurer que les eaux usées ne viennent pas polluer les lagons. « L’idée c’est d’amener maintenant le réseau d’assainissement sur Pirae et Arue vers Papeete, précise le ministre de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu. D’autre part ça servira à aider à la préservation des bassins versants ».

L’Union européenne est un partenaire historique, elle a d’ailleurs financé en partie l’installation des systèmes d’assainissement collectif des eaux usées à Bora Bora, à Punaauia ou encore Moorea et Papeete. Pour l’Europe cet appui budgétaire est important, car c’est le manque d’eau potable dû à la montée du niveau des océans qui provoquerait les migrations climatiques. « Dans la plupart des cas les Océaniens doivent quitter l’endroit où ils habitent non pas parce que leur maison est engloutie par les vagues mais simplement parce qu’ils n’ont plus accès à l’eau potable », explique l’ambassadeur de l’Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Seam.

L’Union européenne finance des projets du même genre aux Îles Cook, aux Kirabiti, à Fidji et Samoa. D’autres sont en préparation pour les îles Marshall et les États fédérés de Micronésie.