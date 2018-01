La Polynésie à l’honneur au salon de la gastronomie

La Polynésie sera l’invitée d’honneur du salon de la gastronomie des Outre-mer organisé par la chef Babette de Rozières du 2 au 4 février prochain à Paris. L’occasion pour les mets et produits polynésiens de retenir l’attention de grands distributeurs présents sur place.

Le salon de la gastronomie des Outre-mer se déroulera du 2 au 4 février prochain Porte de Versailles à Paris. Pour cette nouvelle édition, l’organisatrice du salon, la chef Babette de Rozières, a choisi la Polynésie comme invitée d’honneur. Une décision prise il y a deux ans « après avoir dégusté et apprécié des fei et du uru sur le stand polynésien » explique dans un communiqué la déléguée de la Polynésie, Caroline Tang. Cette exposition des mets et produits polynésiens permettra l’ouverture de nouveaux débouchés pour les professionnels du secteur primaire avec la présence de grandes enseignes distributrices. En 2015, Carrefour avait choisi trois produits pour les commercialiser sous la marque « Reflet de France ». La délégation polynésienne sera composée de producteurs locaux mais aussi des chefs Bénédicte Sauvage du Coco’s et Nicolas Baretje, chef à bord du Haumana. Un stand de 150m² en forme de pirogue double exposera la vanille, le rhum, les jus de fruits et le vin produit aux Tuamotu. Des verres gravés et de la vaisselle aux motifs Polynésiens seront aussi présentés. Le salon attend 100 000 visiteurs sur les 130 stands représentants tous les Outre-mer.