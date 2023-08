La Polynésie à l’honneur du nouveau livre de voyage signé Louis Vuitton

La Polynésie française est à l’honneur du nouveau livre de voyage de Louis Vuitton, rapporte le magazine Vogue. Le tout à travers l’œil du photographe Jonathan Llense, repère notre partenaire Outremers360.

Nommée « Fashion Eye », la collection de livres de voyage de la maison française Louis Vuitton s’étoffe, a-t-elle annoncé à l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles. Et après la Riviera italienne sous l’objectif de Slim Aaron, c’est au tour de Tahiti d’être à l’honneur, avec le photographe Jonathan Llense.

Dans cet ouvrage, le photographe « sublime les instants ordinaires d’une vie insulaire à Tahiti (et pas que, ndlr), traçant sa propre carte d’un territoire en évolution constante ». « S’aventurant loin des sentiers balisés », Jonathan Llense s’inspire du quotidien « pour dévoiler des natures mortes à la poésie insoupçonnée. Chiens errants, ombres étirées sur le béton et objets trouvés coexistent dans un chassé-croisé surprenant », pour le visiteur.

Dans les premiers clichés, on peut reconnaître les traditionnels pièges à poissons de Maeva à Huahine, la passe Onoiau de Maupiti entourée des motu Tiapaa et Pitiahe, les grues du port autonome de Papeete, au coucher du soleil, Moorea en arrière-plan, les « sandalettes » prisées des marcheurs récifaux locaux ou encore les Opuhi qui poussent en abondance dans les jardins et vallées de Polynésie.