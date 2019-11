La Polynésie et Hawaii liées pour la culture et l’environnement

Le Pays et le consortium hawaiien ‘Ahamoananuiakēa Pacific ont signé, mercredi à la présidence, une déclaration portant sur un partenariat dans les domaines de la culture et de l’environnement. Ce partenariat doit faciliter les échanges entre jeunes Polynésiens et Hawaiiens autour de la préservation de la culture et des enjeux environnementaux.

L’objectif principal de ce partenariat signé mercredi, en présence d’Édouard Fritch et de Heremoana Maamaatuaiahutapu, est la protection des îles polynésiennes au bénéfice des jeunes générations.

C’est la première étape d’une coopération entre le Pays et le consortium hawaiien ‘Ahamoananuiakēa Pacific. Le Consortium ‘Ahamoananuiakēa Pacific est constitué de la Kamehameha School, institution culturelle d’éducation fondée en 1887, la Polynesian Voyaging Society, dédiée au voyage et à la cause écologique et dont la pirogue Hokule’a est particulièrement reconnue, le Bishop Museum, voué à la recherche historique et à la constitution de collections dans le Pacifique, et enfin l’Université d’Hawaii.

Cette déclaration fait suite à des discussions qui ont eu lieu en septembre dernier au centre culturel Ka’iwakiloumoku au siège des écoles Kamehameha, à Honolulu, avec les principaux responsables du consortium d’Ahamoananuiakēa, à savoir Jack Wong, de l’école Kamehameha, Nainoa Thompson, président de la Polynesian Voyaging Society, Melanie Ide, du Bishop Museum, David Lassner, président de l’Université de Hawaii, Jamie Mililani Fong, directrice du centre culturel Kaʻiwakīloumoku, et Randie Fong, qui assure le secrétariat général du consortium.

Ce cadre doit permettre de faciliter les relations entre les jeunes Polynésiens et Hawaiiens en leur permettant d’échanger des connaissances et des savoirs en matière de culture (langues, généalogie, navigation traditionnelle) et d’environnement (pour les océans notamment). Ce qui pourrait déboucher sur des coopérations plus spécifiques, notamment en termes de formation. Le contenu de la déclaration est en langue tahitienne, hawaiienne, française et anglaise.

Pour l’occasion, et fait devenu assez rare pour le souligner, le ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu a entonné un chant en l’honneur de la délégation hawaiienne. Le ministre était accompagné notamment du directeur du Conservatoire artistique de Polynésie, Fabien Dinard, et d’une des pointures du himene, Mama Iopa.