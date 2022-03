La Polynésie française accueillera la Flamme Olympique, annonce le gouvernement dans le conseil des ministres. Une décision contraire à celle des départements de métropole qui tous, refusent le passage de la Flamme, en raison du coût demandé par le comité d’organisation.

La Flamme Olympique passera par la Polynésie française. Le gouvernement a annoncé dans le conseil des ministres que le relais polynésien de la Flamme Olympique débutera dans la commune de Teahupoo où se tiendra la compétition de surf, elle traversera des lieux « iconiques » préalablement identifiés, pour terminer en plein cœur de Papeete. Pour le gouvernement, « le relais de la Flamme Olympique des Jeux de Paris 2024 est un moment fort et attendu dans l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ». Le Pays s’engage ainsi à mettre en place les équipements et les services nécessaires à son accueil et aux célébrations sur son territoire, est-il encore précisé.

Pas d’information sur le coût de cette escale ce qui fait pourtant polémique en métropole où les départements refusent les uns après les autres le passage de la Flamme en raison du prix demandé par le comité d’organisation de Paris 2024 : soit 180 000 euros (une fois les taxes comptabilisées), environ 21 millions de francs. Et c’est un prix pour la métropole, on peut s’interroger du coût pour aller jusqu’en Polynésie française. Mais ce n’est visiblement pas ce qui arrête le Pays.

Interrogé par L’Équipe, Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024 a précisé que ce prix a été fixé par Paris 2024 en concertation avec les associations d’élus. « Les coûts qui sont générés par ce parcours du relais de la flamme sur trois mois sont beaucoup plus importants que la contribution qui est demandée aux départements », a-t-il encore expliqué.