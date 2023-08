La Polynésie pour la première fois présente au Deauville Tattoo Festival

Pour sa 6ème édition le Deauville Tattoo Festival, qui doit attirer 80 000 personnes dans la ville normande ce weekend, a décidé de mettre à l’honneur le fenua. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Village polynésien, exposants, tatoueurs, restaurant et deux spectacles par jour : c’est ce que promettent les organisateurs du Deauville Tattoo Festival ce week-end du 19 et 20 août, pour la première participation de la Polynésie à cet événement.

« Cette année, on s’apprête à vivre la plus grosse édition qu’on n’a jamais eue », explique le co-organisateur du Festival avec parmi les nouveautés, ce village polynésien donc, avec sa « trentaine de stands » représentants cette « culture si forte ». Le Ballet Tahiti-Marquises doit notamment se produire cet après-midi, en début de soirée et encore deux fois demain.

« Le public vient rencontrer des tatoueurs prisés, qui viennent de l’autre côté de la planète, pour se faire tatouer le tatouage de leur rêve pendant la convention. Les tatoueurs quant à eux viennent rencontrer d’autres professionnels, partager leur expérience et rencontrer le grand public, tatoués ou néophytes, curieux et intéressés », explique-t-on encore.

Le Festival promet une belle vitrine pour la Polynésie, qui compte parmi les berceaux du tatouage et dont les langues ont donné un nom à cet art : « tatau ». Les cinq premières éditions ont rassemblé pas moins de 80 000 personnes.