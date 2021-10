La Polynésie représentée par deux voix féminines aux Voix des Outre-mer 2022

Laetitia Jullian et Lylia Ayman sont les deux lauréates polynésiennes qui participeront au concours de chant lyrique Les Voix des Outre-mer à Paris le 10 janvier 2022. Elles ont commencé leur préparation ce samedi en compagnie de Peterson Cowan leur professeur.

Deux voix féminines représenteront la Polynésie lors de la finale nationale des Voix des Outre-mer. Laetitia et Lylia ont été sélectionnées parmi huit chanteurs et ont commencé à se préparer ce samedi, avec leur professeur Peterson Cowan. Elles rejoindront l’équipe de Fabrice Di Falco et Julien Leleu à l’Opéra de Paris le 10 janvier prochain pour la finale nationale de cette compétition de chant lyrique. Cette compétition est ouverte à la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, l’Île-de-France et la Polynésie française, sans limite d’âge ou de formation. Car c’est en réalité un tremplin pour les chanteurs des outre-mer, qui bénéficient d’une formation aux exigences de cet art élitiste et d’une visibilité au niveau national, comme l’expliquent les organisateurs sur leur site.

Une épreuve de haut niveau

L’une vient tout juste de découvrir cette discipline et pour cause, elle a 12 ans, c’est Lylia Ayman. À ses côtés Laetitia Jullian en catégorie sénior a plusieurs années de chant derrière elle. Cette fois-ci elle doit se préparer à chanter deux heures d’opéra. Les deux jeunes femmes partent fortes du soutien de leurs deux pianistes accompagnateurs, Isabelle Debelleix et Bruno Demougeot à qui elles adressent leurs remerciements, comme à Fabrice Di Falco pour son incroyable humanité et sa passion débordante. Une pensée également au regretté Gaby Cavallo et à son épouse Emmanuelle Vidal, pionniers du chant lyrique en Polynésie. Les candidats concourent pour deux titres : le prix Voix des Outre-Mer et le Prix jeune talent des Outre-Mer. « Les gagnants recevront une formation et un coaching gratuits qui visent à les préparer auxauditions pour des agents et directeurs d’opéras ou à leur entrée dans un conservatoire » relate le site du concours.

Avec communiqué