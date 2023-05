La pose de Natitua Sud retardée par les conditions météorologiques

Le navire câblier Lodbrog a démarré la pose du câble Natitua Sud, avec une semaine de retard, le 25 avril dernier. Depuis, l’opération cumule des petits retards. L’étape de l’atterrage a Rurutu, initialement prévue fin avril, a pris fin dimanche soir. Le câblier est désormais en route pour Tubuai où la fibre devrait être mise en place ce mercredi.

La pose de Natitua Sud se poursuit. Depuis le démarrage de l’opération, le navire câblier Lodbrog chargé de transporter et de poser les 800 kilomètres de câble sous-marin dédié à l’archipel des Australes se heurte à des difficultés météorologiques. Le déploiement de la fibre optique depuis Toahotu a démarré le 25 avril dernier, avec une semaine de retard. La réalisation de ce projet qui va permettre de fournir du haut débit aux îles de Rurutu et de Tubuai doit passer par l’atterrage du câble sur ces deux îles. À Rurutu, l’étape a eu lieu en deux temps, à cause des mauvaises conditions météo, entre le 5 mai où une cérémonie a été organisée, et hier dimanche. « Il est reparti sur Rurutu pour poser la deuxième partie, l’unité de branchement, explique Jean-François Martin, P-Dg de l’OPT. Comme cette partie-là était complexe parce qu’il y a un jointage qui doit être fait à bord du bateau, dans des conditions stables, elle a été mise à l’eau hier. »

Ce lundi, le Lodbrog est en route pour Tubuai. Et si tout se passe bien, l’atterrage du câble sur cette deuxième île des Australes devait avoir lieu ce mercredi. Depuis le début de l’opération, le câble est régulièrement contrôlé et pour le moment les signaux fonctionnent. « L’ensemble du système sera testé quand toutes les opérations seront terminées et que le bateau aura posé le câble à Tubuai et qu’il sera raccordé à nos stations télécoms », précise encore Jean-François Martin.

Une réunion technique est prévue à Tahiti dans les jours à venir. Les experts devraient alors se prononcer sur le délai nécessaire de tests. L’OPT prévoit toutefois la mise en service du câble courant juillet.