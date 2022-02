La première formation délocalisée au Brevet de capitaine de pêche côtière (BCPC)

La première formation délocalisée au BCPC a débuté ce lundi 7 février à Nuku Hiva. Elle est habituellement dispensée à Tahiti sur une durée de 5 mois. Ici elle est divisée en deux parties : trois mois à Nuku Hiva et un mois à Tahiti à moindre frais. Les 16 jeunes Marquisiens, déjà pêcheurs, pourront accéder à un titre professionnel de commandement, exercer leur métier de pêcheur côtier dit « poti marara » et obtenir une licence de pêche côtière.

Il fallait se rendre à Tahiti pour pouvoir suivre la formation au Brevet de capitaine de pêche côtière (BCPC). Hier, la première session de formation délocalisée a été ouverte à Nuku Hiva, aux Marquises, archipel le plus éloigné de Papeete, par le ministre de l’Agriculture et de l’Économie bleue Tearii Alpha. Une opportunité pour les résidents des îles qui évitent ainsi des frais d’hébergement et de transport. C’est le début d’un « plan pluriannuel de formation dans les îles basé sur un recensement des demandes des îles éloignées » explique le communiqué.

Quelles formations et pourquoi?

Aux Marquises on compte 400 demandes concernant le BCPC mais aussi le certificat de pilote lagonaire (CPL – PCM) qui permet d’accéder aux métiers de transport de passagers et de production agricole (coprah, pastèque).

La promotion compte « 16 jeunes Marquisiens, tous issus du secteur de la pêche » qui pourront ainsi « accéder à un titre professionnel de commandement, exercer leur métier de pêcheur côtier dit « poti marara » et obtenir une licence de pêche côtière ». Ils seront formés pendant trois mois sur Nuku Hiva puis devront tout de même venir un mois à Tahiti.

Avec communiqué.