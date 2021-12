La présidence accueille les SDF pour fêter Noël

La présidence a ouvert ses portes à 240 sans abri, qui ont majoritairement répondu à l’invitation, pour célébrer Noël autour d’un repas de fête, animé de musique et d’un spectacle de danse. Les sans abri présents ont également offert des performances artistiques, de chant et d’artisanat, pour offrir à leur tour quelque chose aux personnes qui les soutiennent et à leurs familles.

Comme chaque année à Noël depuis 3 ans, la présidence a invité les personnes sans domicile fixe recensées par les associations caritatives pour leur offrir un repas de fête. C’est sur la demande de nos confrères que l’événement est médiatisé pour la première fois. Deux-cent quarante convives étaient attendus et ont pour la plupart répondu présent. Une soirée dans l’année qui représente « un break » explique Claudino Vivish, vice-président de l’association Te Torea. Cette soirée est une façon de leur rendre hommage et de leur dire qu’ils « existent » aux yeux de leurs hôtes.

Noël, un moment d’échange et de partage

Le moment de partage a été préparé avec soin à la fois par les hôtes comme par les invités, puisqu’il y a eu un échange réciproque. L’association Te Torea a organisé des ateliers avec les services du Pays, pour permettre à ces personnes de confectionner des objets – miroirs, supports en bois, tifaifai, taies d’oreiller – qu’ils ont offert jeudi soir aux personnes qui les soutiennent tout au long de l’année. Une démarche qui vise à leur redonner un peu d’estime et leur dit qu’ils ont une place dans la société.

Pour aller au bout de la démarche, ils ont assisté à un spectacle de ori tahiti et apprécié une animation de l’orchestre des frères Mervin, connu dans la sphère religieuse. De leur côté les invités ont formé une chorale dont fait partie Teihoarii Manaarii, 28 ans. Il a profité de l’occasion pour souhaiter à sa famille de bonnes fêtes et une bonne année. Ce soir il chantait aussi pour eux.