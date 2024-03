La présidence du comité du tourisme de Moorea fait polémique

Moïse Ruta, président du comité du tourisme de Moorea depuis 8 ans, a été reconduit à son poste ce mercredi. Une victoire qui cache toutefois des tensions dans le secteur sur l’île sœur. Brenda Tihoni, qui était candidate à la présidence, évoque des griefs contre ce bureau et parle d’une action en justice qui devrait être audiencée le 11 mars par le tribunal de Papeete.

Moïse Ruta reste président du comité du tourisme de Moorea. C’est le résultat du scrutin organisé mercredi à Paopao lors de l’assemblée générale de l’association qui gère aujourd’hui les acteurs du tourisme de l’île sœur. Avec 278 voix en sa faveur sur les 367 votants, cette victoire n’a rien de surprenant pour le patron de Moorea Mahana Tours, à la tête du comité depuis huit ans. « C’est le résultat de tout le travail d’une équipe qui a bien fonctionné », se félicite le président qui était toutefois confronté, pour la première fois, à un groupe dissident mené depuis décembre par Brenda Tihoni.

Un référé pour annuler l’élection

La gérante de l’espace culturel Temaeva de Papetoai, très active sur les réseaux sociaux, avait déjà exprimé son mécontentement en fin d’année dernière et a même créé l’association des « patentés unis pour un tourisme équitable ». Rassemblant une quarantaine de prestataires, l’association reproche au président reconduit pour un troisième mandat, « un manque de transparence, des irrégularités d’organisation » et pointe du doigt la mise en œuvre « d’actions dysfonctionnelles par rapport au statut et au règlement intérieur ». Et la perdante de cette élection n’en démord pas, elle évoque désormais un recours en justice avec un référé demandant « l’annulation de l’élection pour non-respect du règlement intérieur et biaiseries de tout genre » auprès du tribunal civil.

Cette action devrait selon Brenda Tihoni être audiencée le 11 mars prochain, mais elle semble d’ores et déjà convaincue d’obtenir gain de cause. Pas de quoi toutefois faire paniquer le gérant de Mahana Tours qui reste « serein » et insiste sur le fait qu’il n’a « juridiquement rien à se reprocher » précisant qu’il a lui aussi un avocat qui suit l’affaire. « C’est la justice qui va trancher, il n’y pas de soucis de ce côté-là. On a fait les choses dans les bonnes conditions, suivant le statut, se défend Moïse Ruta. On a tout respecté, donc pour moi tout se passe bien ».

Au lendemain de son élection, le leader du comité parle d’ailleurs déjà des nombreux projets qu’il dit avoir soumis au gouvernement, notamment celui en lien avec le belvédère d’Opunohu qu’il qualifie de « danger public ». Il réclame entre autres l’élargissement de la route, la création d’une piste cyclable, d’un parking pour les randonneurs et les bus, de toilettes aussi. Autre projet qui lui tient à cœur, l’aménagement du quai de Vaiare qu’il juge aujourd’hui « trop petit » pour le flux de passage que connaît Moorea le week-end. Des projets qui doivent être pris en compte « rapidement », conclut le président du comité.