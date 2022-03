La présidente de l’association des Femmes Cheffes d’Entreprises de France en Nouvelle-Calédonie

Après un passage en Polynésie française, Carine Rouvier s’est rendue en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit du premier déplacement de la présidente pour faire connaissance avec les délégations locales des Femmes Cheffes d’Entreprises et avec les cheffes d’entreprises calédoniennes.

Entendre les enjeux et défis que rencontrent les dirigeantes d’entreprises de la région Pacifique, tel était l’objectif du déplacement de Carine Rouvier en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Entreprises locales, gouvernement, Sénat coutumier, Congrès, province Sud, CCI, Consulat néo-zélandais : la présidente des Femmes Cheffes d’Entreprises (FCE) de France a eu un programme chargé depuis son arrivée en Nouvelle-Calédonie ce lundi.

« Il y a une vraie maturité économique de la part des femmes cheffes d’entreprises en Nouvelle-Calédonie » a constaté Carine Rouvier, interrogée par nos partenaires de Caledonia. Une maturité qui, selon elle, est liée « au territoire et à l’instabilité économique ». « Ce n’est pas facile pour un chef d’entreprise d’avoir une vision à moyen et long terme, quand on doit faire des investissements, recruter, développer son chiffre d’affaires ou ajuster toutes ces données économiques », explique-t-elle. « Il y a une vraie participation des femmes à la vie économique et c’est intéressant » souligne-t-elle.

« On est face à une échéance très importante » a poursuivi Valérie Zaoui, présidente de la délégation calédonienne des FCE, qui cite notamment « le livre blanc qui est en train de se créer ». « Il faut absolument mettre les femmes au cœur de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie » car selon elle, « la réussite passera par les femmes ». « Elles sont extrêmement courageuses, vaillantes, elles portent leurs familles dans beaucoup des cas et je crois beaucoup en ce qu’elles vont apporter à la Nouvelle-Calédonie », a-t-elle conclu.

En partenariat avec Outremers360°.