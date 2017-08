La Presqu’île au rythme de la Billabong Pro

Difficile de passer à côté, la Billabong Pro a pris ses quartiers depuis une semaine dans la commune de Teahupoo. Chaque année, la quiétude de la Presqu’île est bouleversée par un flot de surfeurs, de touristes et d’amateurs de belles vagues venus spécialement pour l’occasion. Depuis dix ans, les habitants y trouvent leur compte et la ferveur polynésienne ne faiblit pas.

La Billabong Pro, c’est l’élite du surf mondial dans l’un des spots les plus emblématiques de la planète glisse. Mais c’est aussi toute une île et une population qui, durant quelques semaines, vivent avec la compétition. Forains, pensions de famille, taxi boat et jeunes surfeurs attendent avec impatience ce moment de l’année. La plupart pour des raisons économiques. Rien que l’organisation de la Billabong Pro brasse entre 60 et 70 millions de Fcfp. Les autres pour avoir l’opportunité de rencontrer « leurs » stars…