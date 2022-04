La prime d’installation dans l’Hexagone enfin étendue aux militaires du Pacifique

Après six mois d’attente, le décret « portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises » a été publié ce 25 avril au Journal officiel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2022.

« Une victoire pour nos militaires » ! s’est réjouie la députée de Polynésie Nicole Sanquer (UDI) et le sénateur Teva Rohfritsch. Jusqu’ici, les militaires venant du Pacifique ne bénéficiaient pas de l’indemnité d’installation dans l’Hexagone mise en place dans les années 1950, contrairement à leurs confrères des Outre-mer. Le décret vient donc « mettre fin à une injustice que subissent les militaires du Pacifique, de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, depuis des décennies ».

« Les jeunes du Pacifique sont très nombreux à s’engager dans les armées, c’est une fierté. D’ailleurs, la Polynésie française présente un ratio d’engagés dans les armées rapporté sur la population des plus importants du territoire national. Comme tous les militaires, ils placent l’intérêt du pays avant toute chose, avant même leur propre vie » a tenu a rappelé la députée Nicole Sanquer. Cet engagement avait par ailleurs été salué par le président Emmanuel Macron lors de son déplacement en Polynésie en juillet 2021. Ces nombreux engagés pourront enfin bénéficier de cette aide qui représente plus d’un million Fcfp.

Ce décret comporte 6 articles et prévoit notamment que :

• Les militaires domiciliés avant leur recrutement à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont désignés, à la suite de leur entrée dans l’administration ou d’une mutation dans l’intérêt du service, pour servir en métropole, perçoivent une indemnité d’installation fixée à neuf mois d’émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales ;

• Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d’émoluments pour le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité, et d’un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste en métropole.

Fin 2021, les députés Nicole Sanquer et Philippe Dunoyer (Nouvelle-Calédonie) avait déposé et défendu une proposition de loi « instaurant diverses dispositions relatives aux fonctionnaires et militaires originaires des outre-mer », comprenant notamment l’extension de cette prime d’installation. Si elle a été rejetée en examen à l’Assemblée nationale, la ministre des Armées s’était engagée, en octobre, à mettre en place cette prime pour les militaires non concernés lors de l’examen du budget de la Défense.

Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

