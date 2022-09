La profession de psychologue enfin encadrée

L’assemblée a adopté à l’unanimité une loi du Pays sur la profession de psychologue, qui n’était toujours pas réglementée. Chaque praticien devra justifier de sa formation et faire enregistrer ses diplômes par l’Agence de régulation sanitaire et sociale.

Après un état des lieux effectué en 2019 par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass), 40 psychologues étaient recensés dans le secteur public. Les estimations qu’elle dresse pour l’année 2022 font état de 36 psychologues exerçant en profession libérale, en tant que vacataire et en secteur mixte public/privé.

Une spécialité qui se « diversifie » et qui a un rôle important à jouer dans le bien-être général de la population, la rapporteure du texte citant notamment la prise en charge de l’obésité ou la suivi des grossesses et de la parentalité.

La loi du Pays définit donc la psychologie, la profession de psychologue ainsi que les domaines d’intervention et la responsabilité professionnelle des psychologues. Elle fixe aussi les conditions de diplôme pour exercer et porter le titre de psychologue – les mêmes qu’en métropole – et prévoit une obligation d’enregistrement des diplômes auprès de l’ARASS, ainsi que des dispositions pénales relatives notamment au délit d’usurpation de titre.

Les dispositions transitoires proposées permettront aux psychologues diplômés ou non diplômés exerçant actuellement en Polynésie française de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Un délai de six mois leur est laissé pour procéder à l’enregistrement obligatoire auprès de l’ARASS. Pour les personnes non diplômées en psychologie, elles devront justifier d’une formation universitaire de niveau 6 (licence au mimimum) et d’une expérience professionnelle d’une durée d’au moins cinq ans en Polynésie française.

