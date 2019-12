La Punaruu interdite aux rassemblements dès le week-end prochain

Le maire de Punaauia, Simplicio Lissant, va signer mercredi matin un arrêté interdisant les rassemblements de personnes susceptibles de créer des nuisances sonores ou des troubles à l’ordre public dans la vallée de la Punaruu pendant les week-ends.

La mairie de Punaauia a décidé se prendre le taureau par les cornes pour les nuisances répétées dans la vallée de la Punaruu pendant les weekends. Le maire va donc signer un arrêté interdisant tout rassemblement de personnes susceptibles de perturber la tranquillité de la zone. La consommation d’alcool devient également interdite aux périodes précitées. Les individus qui ne respecteront pas cet arrêté seront passibles d’une amende. En cas de récidive, leur matériel sonore pourra éventuellement être saisi. Pour faciliter la mise en application de cet arrêté, la ville de Punaauia s’est engagée à financer l’installation d’un portail au fond de la zone industrielle. Les travaux d’installation démarrent dès ce mercredi11 décembre.

Une réunion de chantier est prévue à 10h30, dans la vallée de la Punaruu. L’ensemble des acteurs concernés sera réuni avec le maire, mais aussi les industriels de la zone, les propriétaires terriens et les forces de l’ordre. Le but de ce projet est de faire cesser les agressions, les comportements à risques et les pollutions trop souvent constatées dans la vallée de la Punaruu. Il satisfait ainsi, à l’approche des élections municipales, une demande de longue date de plusieurs associations.