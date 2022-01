La Rangiroa Pro annulée à cause du pass vaccinal

La Fédération tahitienne de surf a annoncé l’annulation de la 13e édition de la Rangiroa Pro qui devait avoir lieu du 28 février au 4 mars. En cause : l’entrée en vigueur du pass vaccinal, qui pourrait empêcher de nombreux surfeurs locaux de se rendre aux Tuamotu.

Après une édition « 100% locaux » l’année passée, la Rangiroa Pro, qui avait été rebaptisée pour l’occasion Rairoa Horue, devait signer sa réouverture au monde cette année. « Tout était sur les rails » explique-t-on à la Fédération tahitienne de surf, qui s’est pourtant résolue à annuler la compétition. En cause, la « complexité sanitaire » de l’organisation, explique le président de la Fédé, Lionel Teihotu. Après l’annulation tardive, l’année dernière, de la Tahiti Pro de Teahupo’o, il s’agissait cette fois « d’anticiper ». Cette fois, pourtant, pas de vague catastrophique de Covid en vue, mais un écueil de taille pour l’organisation : le pass vaccinal qui rentrera en application le 8 février. Plus de possibilité de faire un test négatif pour pouvoir embarquer dans un vol entre Tahiti et les Tuamotu. « Un bon nombre d’athlètes ne pourront pas s’y déplacer », note le président de la FTS qui veut éviter les « polémiques » autant que les « problèmes à l’aéroport ». Les athlètes internationaux devant être vaccinés lors de leur arrivée, cette difficulté concerne surtout les compétiteurs locaux, qui représentent traditionnellement 40% des participants à la compétition, ainsi que les autres surfeurs tahitiens et leur public habituellement attiré par l’évènement. « C’est vraiment une déception, et on a une grosse pensée pour tous ceux, à Rangiroa, qui ont travaillé sur l’évènement, mais on risquait de se retrouver avec peu de monde », reprend Lionel Teihotu.