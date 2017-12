La réforme des retraites transmise au CESC

La réforme de la Protection sociale généralisée (PSG), et son épineux volet « retraites », était le point d’orgue du conseil des ministres de mercredi. Les textes de la réforme ont été validés par le gouvernement et vont être transmis au CESC. Principales mesures : l’allongement de la durée de cotisation à 38 ans et la mise en place d’un conseil d’orientation et de surveillance des retraites confié aux partenaires sociaux.

Le conseil des ministres a validé mercredi le texte de la réforme de la PSG, notamment sur les retraites. Un texte transmis pour avis au CESC. Selon le ministre de la Santé, Jacques Raynal, la réforme est « très proche » de celle votée en 2012 par les élus de l’assemblée et retoquée sur la forme par le Conseil d’Etat. Jacques Raynal a énuméré les points de convergence avec les partenaires sociaux : poursuite de la réforme du système de santé, création d’un régime universel pour la maladie, allongement de la durée de cotisation à 38 annuités ou encore mise en place du fameux conseil d’orientation et de surveillance des retraites. Pour le ministre, ce dernier point est l’un des plus « importants ». C’est le « grand changement » de la réforme.

Le gouvernement entend faire passer sa réforme dès le mois de janvier 2018 à l’assemblée.