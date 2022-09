La reine est morte à l’âge de 96 ans. « La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain », a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.

Les médecins de la reine Elisabeth II avaient indiqué être « préoccupés » par l’état de santé de la souveraine. Preuve de la panique qui envahi le pays, ses quatre enfants, accompagnés des princes William et Harry, se sont rendus à son chevet dans sa résidence de Balmoral en Écosse.

La reine d’Angleterre est morte à l’âge de 96 ans

Opération « London Bridge »

« Le pont de Londres est en panne » : c’est par cette phrase symbolique que le secrétaire privé de la reine a informé la Première ministre, le secrétaire du Cabinet et le Conseil privé de la disparition de la monarque. Le Centre de réponse mondial du Foreign Office (FCDO) a envoyé la nouvelle aux 15 gouvernements en dehors du Royaume-Uni où la reine est cheffe d’Etat, et aux 38 autre pays du Commonwealth.

Quel protocole si la reine Elizabeth II meurt ?

Le jour de la mort de la reine sera appelé le jour J. Chaque jour suivant, jusqu’au jour des obsèques sera J +1, J +2, etc. Les ministres ont été immédiatement informés par e-mail du décès d’Elizabeth II. Dès réception, les drapeaux de Whitehall vont être mis en berne. L’Association de la presse (et non la BBC) a envoyé un flash d’information dans le monde entier. Toutes les étapes suivantes devront se produire en même temps.

Le prince William arrive à Balmoral avec plusieurs membres de la famille royale

Le prince William, numéro deux dans l’ordre de succession à Elizabeth II, est arrivé jeudi avec plusieurs membres de la famille royale au château de Balmoral en Écosse, où l’état de santé de la reine de 96 ans préoccupe ses médecins, a constaté l’AFP. Le duc de Cambridge, avec les fils de la souveraine Andrew et Edward, est entré en voiture dans le domaine royal, où se trouvaient déjà l’héritier de la couronne Charles et sa sœur Anne.

Les quatre enfants de la reine à son chevet

La princesse Anne ainsi que les princes Charles, Andrew et Edward se sont rendus au chevet de la reine à l’annonce de la nouvelle. Ses deux petit-enfants William et Harry sont eux-aussi à Balmoral auprès de la souveraine. Selon des médias britanniques, Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, n’aurait pas fait le déplacement.

Ursula Von der Leyen loue le « courage » de la reine

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, s’est dite jeudi « en pensées et en prières » avec la reine Elizabeth II, louant le « courage immense » de la monarque de 96 ans dont l’état de santé suscite l’inquiétude.

« Elle représente toute l’histoire de l’Europe, notre maison commune avec nos amis britanniques (…). Elle est une légende à mes yeux et c’est pourquoi mes prières l’accompagnent », a déclaré la responsable de l’exécutif européen, lors d’une conférence de presse à Rotterdam (Pays-Bas).

Joe Biden « en pensée avec la reine et sa famille »

Joe Biden et son épouse Jill sont « en pensée avec la reine (Elizabeth II) et sa famille », a fait savoir jeudi un porte-parole de la Maison Blanche.

Le président américain, lors d’un entretien jeudi avec plusieurs dirigeants dont la Première ministre britannique Liz Truss, a fait savoir à cette dernière qu’il « pensait beaucoup à la reine et au peuple du Royaume-Uni », a encore dit John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, indiquant que Joe Biden était tenu régulièrement informé à ce sujet.

La foule se rassemble devant le palais de Buckingham

La foule se rassemble actuellement devant le palais de Buckingham à Londres. Des dizaines de Britanniques ou touristes se sont retrouvés sous la pluie pour partager leurs inquiétudes et émotions devant le palais londonien. La souveraine de 96 ans se trouve actuellement à Balmoral en Écosse.