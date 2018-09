La reine des neiges fond pour Tahiti

La chanteuse et comédienne, Anaïs Delva, est arrivée dimanche en Polynésie pour deux représentations, les 14 et 15 septembre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Pleine de vie, celle qui a prêté sa voix à Elsa dans La Reine des neiges, savoure son premier séjour sur le fenua et attend avec impatience de rencontrer son public.

Si vous avez des enfants, l’arrivée d’Anaïs Delva ne vous a certainement pas échappé. La jeune chanteuse et comédienne est particulièrement connue pour avoir prêté sa voix au personnage d’Elsa dans La Reine des neiges, et interprété le tube planétaire « Libérée, Délivrée ». Anaïs Delva sera sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture les 14 et 15 septembre prochain. La jeune artiste vient donc pour la première fois en Polynésie. « Une vraie envie, un vrai rêve, on grandit en voyant des images de Tahiti partout ». Anaïs Delva est arrivée dimanche. Après son premier jour, elle est déjà charmée par le fenua.

Passionnée par les animaux, la chanteuse est parfaitement au fait de la saison des baleines. Elle espère donc, entre autre, pouvoir les admirer.

Mais Anaïs Delva est surtout là pour rencontrer son public. L’artiste est connue pour sa participation au plus grand succès de Disney (eh oui…). Mais elle a en fait débuté sa carrière par la comédie musicale avec notamment Roméo et Juliette, Dracula ou encore Salut les copains. Aujourd’hui Anaïs Delva va sortir son premier album personnel, dont elle présentera quelques titres durant ses deux concerts à Tahiti. Une façon de partager son univers, sans oublier les classiques de Disney pour faire chanter le public du Grand théâtre.

Si aujourd’hui, la chanteuse prend un envol plus « pop » loin des princesses de Disney, elle ne renie pourtant pas ce que la Reine des neiges lui a apporté, se définissant comme une « touche à tout ».

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne ticket-pacific.