La rivière de Piafau est sortie de son lit

Des pluies torrentielles s’abattent sur Tahiti, depuis hier jeudi. De nombreuses inondations et des dégâts, sont à déplorer sur l’île. Les caniveaux débordent, des arbres sont déracinés, et plusieurs rivières en crue envahissent certaines habitations. À Faa’a, dans le quartier de Heiri, la rivière de Piafau déborde. Elle a inondé la pharmacie et les commerces voisins.

La sortie de Teroma vers la RDO est, elle, complètement bloquée. En réponse, la commune prévoit d’activer son poste de commandement de crise à la mairie pour coordonner les secours et les opérations de nettoyage.

Les autorités locales recommandent de limiter les déplacements et de respecter les consignes de sécurité en attendant une amélioration des conditions météorologiques. D’après Météo France Polynésie, ce vendredi devrait être calme, avant une reprise de l’activité pluvieuse dans la nuit de vendredi à samedi.