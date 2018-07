La Ronde tahitienne sur la chaîne Horizon Sports

La plateforme de vidéos de sport nature Horizon Sport diffuse en ce moment un documentaire de 26 minutes consacré à la Ronde tahitienne 2018.

Un documentaire de 26 minutes consacré à la Ronde tahitienne est diffusé en ce moment sur la chaîne Horizon Sports, s’est félicité vendredi matin l’organisateur de la Ronde tahitienne, Benoît Rivals. Cette plateforme privée est dédiée au sport nature : course à pied, cyclisme, triathlon, aventure… Elle diffuse de nombreux documentaires visibles sur abonnement et sur tous les supports (ordinateur, télévision, smartphones). Benoît Rivals précise que ce documentaire sera également visible très prochainement dans les avions Air Tahiti Nui et diffusé dans quelques semaines sur Tahiti Nui Télévision.

Par ailleurs, la Ronde tahitienne fait aussi parler d’elle dans les magazines spécialisés sur le cyclisme. Le magazine français Top Vélo a publié un article sur la Ronde tahitienne dans son édition de juillet. Six pages qui « ont déjà permis d’avoir des retombées intéressantes pour les prochaines participations », assure Benoît Rivals. Ce mois-ci, le magazine néozélandais Cycling Journal a également fait paraître un reportage de dix pages signé Nick Lambert et titré « Mauruuru roa Tahiti ».