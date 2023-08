La Saga : fin de la 30e édition mais l’aventure continue

La Saga 2023 prend fin ces jours-ci à Huahine où les derniers stagiaires ont mis en scène une photo mémorable avec leurs voiliers. Pour Henri Cornette de Saint-Cyr, cette 30e édition était une dernière en tant que directeur de l’école de voile. Mais « Doudou » restera impliqué dans l’organisation de ces stages de vacances qui ont déjà fait rêver plus de 20 000 enfants issus de quartiers défavorisés.

22 000. C’est le nombre de stagiaires qui ont été accueillis par la Saga depuis son lancement en 1993. Ces semaines de vacances et de voile offertes aux enfants des quartiers défavorisés permettent de les sortir « de leur quotidien, de leur quartier, de leur environnement », explique le fondateur de cet événement, Henri Cornette de Saint-Cyr, que tout le monde appelle Doudou. Ces enfants prennent l’avion souvent pour la première fois, ils découvrent le mode de vie polynésien des îles, apprennent la voile… « Ça fait des petits miracles », assure-t-il, prenant l’exemple de leur marraine : « Ça peut modifier des trajectoires. On a l’exemple de notre jeune actrice de cinéma, Tuhei Adams qui a joué le rôle de la reine Pomare, qui tous les jours raconte son histoire car elle-même est issue d’un milieu défavorisé et lorsqu’elle a fait la Saga en 2011, c’était « Los Angeles », « il y avait du Nutella au petit-déjeuner tous les matins dans les familles d’accueil ». Pour elle, c’était un rêve. Ça l’a fait grandir. Elle témoigne aujourd’hui en disant qu’elle a gardé cette petite lumière qui lui a fait croire qu’elle pouvait vivre autrement et différemment. »

Le beau cadeau des familles d’accueil

Réussir à allumer ces « petites lumières », c’est aussi la grande satisfaction de tous les adultes engagés dans l’aventure. Des encadrants qui, depuis toutes ces années font en sorte d’entourer de bienveillance chaque stagiaire. « Première chose que je dis aux enfants à l’aéroport : les familles vous font un grand cadeau dès votre arrivée, et savez-vous ce que c’est ? Ils ne savent pas trop. C’est le cadeau de la confiance car ces familles ne vous connaissent pas mais elles ouvrent leur maison pour vous. Sachez que ce cadeau est le plus beau cadeau qu’on puisse faire à quelqu’un et qui permet de grandir dans le respect. »

Mais Henri Cornette de Saint-Cyr reconnait qu’eux aussi ont grandi grâce aux enfants : « On s’est remis en question, avec l’âge on a tendance à devenir un peu conformiste et on a tous échappé à ça ! » Il va laisser la direction de l’école de voile à Tina Lioux mais restera toujours présent pour la Saga, se considérant un peu comme le capitaine : « La Saga c’est une multitude de personnes, en bon marin, je me suis contenté de faire un bel équipage ! »