La Saga met le cap sur Huahine

La 31e édition de la Saga se déroulera du 2 juillet au 6 août sur le motu Taiahu de Huahine. Ce projet ambitieux, soutenu par le gouvernement, concerne cette année plus de 700 enfants.

La Saga revient en force. À un mois du lancement de la 31e édition de la Saga, l’école de voile de Arue se prépare activement à accueillir 700 enfants issus de milieux défavorisés. Objectif : proposer à ces jeunes, le temps d’une semaine, de sortir de leur quotidien difficile en leur offrant des activités autour de la navigation. Cette année, c’est à Huahine que Henri Cornette de Saint-Cyr, alias Doudou, et son équipe ont décidé d’installer le village où les enfants passeront la majorité de leur temps. Une destination que l’équipe connaît bien puisque la Saga a déjà été organisée sur l’île à cinq reprises. Un petit coin de paradis que Doudou est heureux de pouvoir faire découvrir aux jeunes. « C’est une île qui n’est pas trop loin, qui a vraiment du mana. Une île où il y a vraiment un très bon accueil, confie le fondateur de la Saga. On aime beaucoup Huahine et on connaît bien la population de Tefarerii qui nous accueille« .

Les familles d’accueil, les nombreux partenaires, mais aussi les services sociaux et la municipalité de Huahine sont à pied d’œuvre pour aider l’équipe de la Saga. Le motu est d’ailleurs en train d’être réaménagé avec des douches, des toilettes et un petit atelier. Plusieurs centaines de personnes sont d’ores et déjà mobilisées pour mener à bien cette opération qui nécessite un budget d’au moins 50 millions. À l’approche du jour J, l’équipe prévoit comme chaque année « l’opération Carrefour » qui consiste à récolter des dons notamment des produits qui serviront aux petits-déjeuners des enfants et qui alimenteront aussi les goûters de ces derniers. « Une grosse opération », durant laquelle l’équipe mettra en vente les t-shirts de la Saga.

Elle aura lieu sur trois jours, du 9 au 11 juin dans les trois magasins du groupe Wane. À l’heure actuelle, l’équipe cherche encore des bénévoles et « fait appel à toutes les personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps pour cette belle action de solidarité ». Retrouvez davantage d’informations sur la page Facebook Saga Tahiti.