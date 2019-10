La sécurité n’attend pas le nombre des années

Chaque année, les rencontres de la sécurité permettent de faire connaître les métiers de la sécurité mais aussi les gestes, les attitudes à prendre pour sauver des vies. Après Taravao c’est au tour de Papeete d’accueillir les stands d’information, où le public et plus particulièrement les scolaires peuvent rencontrer les hommes et femmes qui veillent sur notre sécurité.

La place Vai’ete était noire de monde ce mercredi. Entre les croisiéristes, les badauds et les écoliers, difficile de circuler. La cause de cette affluence : les rencontres de la sécurité. Initiée par le Haut-commissariat, en partenariat avec les services de l’État, du Pays et des communes, cette manifestation permet de sensibiliser jeunes et moins jeunes à la sécurité routière et aux risques encourus si l’on ne respecte pas certaines règles de base. Mais il sert aussi faire à découvrir les métiers afférant à la sécurité.

Cette année le focus est mis sur la sécurité routière, cheval de bataille de Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, compte tenu du nombre de morts sur les routes polynésiennes qui ont fait depuis le début de l’année 27 victimes.

Partant du principe que les esprits sont plus malléables et plus aptes à absorber des informations quand ils sont jeunes, de nombreux stands ont été faits pour informer les plus petits. Ce que nous confirme Anne-Laure Dautry, chef du service des sécurités au cabinet du haussaire.

Elèves et instituteurs ont joué le jeu, s’essayant aux divers stands mis à leur disposition, dont le simulateur de choc qui démontre, s’il était encore nécessaire, l’importance d’attacher sa ceinture. Réglé pour simuler un choc à 8km/h, celui-ci a fait prendre conscience aux enfants de l’importance de s’attacher en voiture.

Pour leur institutrice, cette journée est très utile pour sensibiliser les enfants.

Comme d’habitude, le camion de pompier avec sa grande échelle déployée a été le centre d’intérêt de beaucoup, les garçons principalement. L’opération de désincarcération d’un conducteur dans une voiture a aussi connu un franc succès.

Mais un autre stand a également suscité l’intérêt des enfants. Celui où, à l’aide de lunettes, on simule la vision d’un conducteur sous l’emprise de l’alcool. Une balle était disposée sur un plot et les enfants, lunettes chaussées, devaient s’en saisir. Fous rires garantis, mais surtout message recu.

Parmi les autres stands, outre les secours en mer et en milieu périlleux, les premiers gestes de secours ont aussi attiré les plus jeunes. Massage cardiaque, prise de pouls et bouche-à-bouche n’auront désormais plus de secrets pour eux.