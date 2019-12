La self-defense enseignée aux vahine

Comment faire face à un agresseur? Comme réagir en cas d’agression? Quels gestes effectuer pour se sortir d’une situation où son intégrité physique est en danger? Telles sont les questions auxquelles l’événement « Manahine self-défense » a apporté des réponses lors d’une matinée d’initiation à la self-défense.

C’est à l’initiative de Vahine Orama que cette demi-journée d’initiation à la self-défense s’est tenue samedi sous le fare potee de l’Université de la Polynésie française. «La violence fait partie de notre vie quotidienne», assure Mélissa Lair, vice-présidente de l’association Vahine Orama, «c’est pour cela que avons organisé cet atelier, pour apprendre les premiers réflexes face à des situations d’agression.» Hinaere Vairaaroa est la responsable de Taure’a Vahine Orama à l’UPF et elle a mis en place l’événement «Manahine self-défense» pour sensibiliser les jeunes.

Dans l’assistance, des femmes de tous les âges.De l’adolescente qui fait ses premières sorties seule le soir ou entre copines, aux plus âgées, cible facile pour les vols de sac à main à l’arraché, toutes écoutent avec attention les conseils des instructeurs qui leur expliquent comment réagir face à telle ou telle situation. Et pour ne pas en perdre une miette, c’est smartphone à la main qu’elles enregistrent les mouvements de défense.

L’instructeur n’y va pas par quatre chemins. Il est direct. «Nous les hommes, nous avons un gros point faible, dit-il en désignant son entrejambe, provoquant des rires dans l’assistance, si vous envoyez un coup de pied, croyez-moi sur parole, vous aurez tout loisir de vous enfuir après.»

Car il s’agit bien là de self-défense et non de combat sur un ring ou un tatami. Dans la rue, les règles de l’art n’existent pas. Peu importe la façon dont vous mettez votre agresseur à terre, l’objectif est de sauver votre peau, et si vous avez la possibilité de vous enfuir, il faut la prendre. Ce que nous confirme Maire Fevre, instructrice au sein du club TFK Self-defense.

Les mouvements à effectuer sont accompagnés de conseils. Rebondissant sur l’agression de la livreuse de pizza en scooter qui s’était fait agresser à coups de bâton, l’instructeur précise. «Lorque que vous allez prendre votre scooter, en premier lieu mettez tout de suite votre casque. Comme cela si l’agresseur vous frappe à la tête vous ressentirez moins les coups. Idem lorsque vous regagnez votre voiture. Rentrez de suite dedans et refermez rapidement votre portière de façon à ce que l’on ne puisse l’ouvrir de l’extérieur. Vous éviterez comme cela le car jacking.» Et de préciser, « Si jamais votre vitre est ouverte et que l’agresseur passe sa main à travers remontez là et bloquez lui le bras, puis roulez.Croyez moi il fera tout pour s’enfuir.»

Après les démonstrations des instructeurs, les vahine sont passées à la pratique en répétant les mouvements de self-défense, pour acquérir un peu plus de confiance en elles face à l’agresseur potentiel.