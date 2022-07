La semaine du ra’au tahiti s’ouvre lundi à Paea

Paea organise à la salle Manu Iti, toute la semaine prochaine, un événement consacré au ra’au tahiti, et plus largement à la médecine traditionnelle. Les intervenants s’attacheront à rechercher la complémentarité entre médecine moderne et pratiques traditionnelles.

La commune de Paea en partenariat avec le contrat de ville organise du 1er au 6 août la semaine du ra’au Tahiti. Intitulé Va’a Ora, l’événement propose des conférences, débats, et des tables rondes, ainsi que des stands et des ateliers. On pourra même y trouver des masseurs traditionnels et y échanger des plantes et des graines.

C’est une volonté du tavana Tony Géros et de son équipe de mettre en avant la culture traditionnelle, dit la responsable du service de la promotion de la culture de la mairie, Mélissa Marcinkowski-Faaterehia, dans une optique de « médecine intégrative » pour combiner médecine occidentale et pratiques traditionnelles.

L’association Honoea qui organise donc la semaine prochaine, sur place, des ateliers bien-être associant tradipraticiens, kinésithérapeutes et hypnothérapeutes. Vous pourrez aussi entendre des professeurs de chimie de l’UPF parler des propriétés médicinales de plantes locales. La matinée du samedi 6 aout sera tout particulièrement consacrée aux personnes victimes de cancers.

Le tout se déroule à la salle Manuhiti de Paea, à partir de lundi matin, et l’entrée est libre.