La Société en vigilance orange pour les pluies et vents

Dans un communiqué, Météo France rappelle qu’une intensification des pluies est attendue sur la Société dans la nuit de samedi jusqu’à dimanche en soirée. La moitié sud des Tuamotu et les Gambier sont aussi impactées par ce temps très perturbé.

Situation prévue sur la Société :

Dans la nuit de samedi à dimanche, une intensification des épisodes pluvieux est attendue sur l’ensemble des îles de la Société. Sur Tahiti et Moorea, les côtes Nord de ces îles et la zone urbaine (entre Mahina et Punaauia) pourraient être particulièrement affectées par ces pluies. Les vents de Nord-Ouest pourraient atteindre 80 km/h en rafales sous ces épisodes pluvieux. La mer associée au vent sera forte avec des creux de 2,5 à 3 mètres. Météo-France place cet archipel en vigilance orange pour les fortes pluies et en vigilance jaune pour les vents forts.

Situation prévue sur le Sud des Tuamotu et aux Gambier :

La zone pluvieuse touche les régions de Hao à Reao et de Tematangi aux Gambier entre cette nuit et la journée de dimanche. De forts cumuls de pluie sont attendus. Ils sont associés à des vents de Nord-Ouest pouvant atteindre les 100 km/h en rafales. La mer associée au vent est forte. Des creux de 2,5 à 3 mètres touchent la moitié sud des Tuamotu cette nuit et dimanche, ces creux pourront atteindre 4 mètres du Sud-Est Tuamotu aux Gambier. Météo-France place ces zones en vigilance jaune pour les fortes pluies et les vents forts ainsi que pour les fortes houles.